Mercato - OM : Sampaoli constate un petit problème avec sa dernière recrue…

Publié le 4 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM en janvier en provenance d’Arsenal, Sead Kolasinac est encore en pleine phase d’adaptation sous ses nouvelles couleurs. Et Jorge Sampaoli semble regretter la barrière de la langue avec sa nouvelle recrue.

En quête d’un nouveau latéral gauche après le départ de Jordan Amavi à l’OGC Nice, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Sead Kolasinac durant le mercato hivernal. L’international bosnien a été libéré par Arsenal pour s’engager gratuitement avec le club phocéen, et il découvre désormais son nouveau quotidien avec Jorge Sampaoli. D’ailleurs, interrogé en conférence de presse jeudi, l’entraîneur argentin de l’OM a néanmoins souligné un problème dans sa communication avec Kolasinac.

« La barrière de la langue »