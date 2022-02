Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a poussé un joueur vers la sortie…

Publié le 3 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 3 février 2022 à 11h32

Alors qu’il n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, Alvaro Gonzalez était poussé vers la sortie tout au long du mercato hivernal, et la résiliation de son contrat semblait même actée en interne pour qu’il puisse rejoindre Bordeaux. Mais en vain.

Si l’OM a réussi à boucler plusieurs renforts à moindre coût cet hiver avec Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Samuel Gigot qui débarquera l’été prochain en provenance du Spartak Moscou, Pablo Longoria s’attendait certainement à davantage de départs dans l’optique de dégraisser sa masse salariale. Jordan Amavi a été prêté avec option d’achat à l’OGC Nice, tandis que le président de l’OM a enfin réussi à se débarrasser de Dario Benedetto, vendu à Boca Juniors pour 4M€. Mais d’autres éléments ont été longtemps annoncés sur le départ sans trouver preneur comme Boubacar Kamara, Steve Mandanda, Duje Caleta-Car ou encore Alvaro Gonzalez, et le cas du défenseur espagnol a d’ailleurs été très particulier à gérer pour l’OM.

L’OM voulait résilier le contrat d’Alvaro

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, une résiliation du contrat d’Alvaro Gonzalez était prévue dans les derniers jours du mercato hivernal pour permettre à l’ancien joueur de Villarreal de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Selon nos informations, toutes les parties étaient d’accord sur le principe, et un nouveau contrat de trois ans attendait Alvaro du côté de Bordeaux, ce qui permettait donc à l’OM d’économiser son salaire sur les deux années de contrat restantes. Mais finalement, au dernier moment, cette résiliation ne s’est pas concrétisée, et Alvaro Gonzalez va donc terminer la saison à l’OM où il n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli.

Une communication très floue de l’OM