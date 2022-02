Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a fait capoter une énorme opération de Longoria !

Publié le 3 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria voulait le voir quitter le club, le président de l’OM avait pris la décision cet hiver de résilier le contrat d’Alvaro Gonzalez afin de lui permettre de signer à Bordeaux. Néanmoins, et bien qu’il ait pris en considération l’option des Girondins, le défenseur de l’OM a fait machine arrière, au dernier moment…

Au cours du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria aurait, en plus du départ de Dario Benedetto et celui de Jordan Amavi en prêt, boucler le départ définitif d’Alvaro Gonzalez. En effet, le président de l’OM semble avoir souhaité se séparer du défenseur espagnol qui n’est plus indispensable au sein de la défense de Jorge Sampaoli. Pour ce faire, un départ en Turquie, en Espagne et même aux Girondins de Bordeaux ont été évoqués. Et pour ce qui est du pensionnaire de Ligue 1, tout était bouclé pour qu’il y signe un contrat longue durée, avant qu’Alvaro Gonzalez ne décide de faire machine arrière.

L’OM était prêt à résilier le contrat d’Alvaro pour qu’il signe pour trois ans et demi à Bordeaux !

C’est en effet ce que le10sport.com vous a révélé en exclusivité dans la journée de mercredi. Une résiliation de contrat était initialement convenue et approuvée par l’OM pour qu’Alvaro Gonzalez puisse s’engager gratuitement avec les Girondins. D’ailleurs, un contrat de trois ans et demi l’attendait à Bordeaux. Une option que Alvaro aurait envisagé avant de finalement se rétracter et de poursuivre sa carrière à l’OM, au grand dam du président Pablo Longoria qui aurait pu faire de grosses économies sans le salaire d’Alvaro Gonzalez.