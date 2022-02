Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : À l’OL, le grand retour de Benzema bat de l’aile…

Publié le 3 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Certes, Jean-Michel Aulas a continuellement laissé la porte ouverte à un retour de Karim Benzema à l’OL. Cependant, en raison de la situation financière à Lyon, le président du club rhodanien pourrait privilégier Alexandre Lacazette à l’attaquant du Real Madrid.

Et si Karim Benzema venait à revenir à l’OL, son club formateur qu’il a quitté à l’été 2009 ? Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Real Madrid, l’international français aux quatre Ligues des champions pourrait à terme effectuer son grand retour à Lyon bien qu’il ait déjà fait savoir qu’il n’écarterait pas l’idée de raccrocher les crampons au Real Madrid. De son côté, au niveau du contexte financier au sein du club lyonnais, l’OL serait susceptible de se lancer sur les traces d’un autre ancien du club, en la personne d’Alexandre Lacazette comme le président Jean-Michel Aulas l’a affirmé.

Aulas jette un froid sur une arrivée de Benzema…