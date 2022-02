Foot - Mercato

Mercato : L'OL prévoit deux retours XXL cet été !

Publié le 3 février 2022 à 8h58 par P.L. mis à jour le 3 février 2022 à 9h00

Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, Jean-Michel Aulas prévoirait déjà ses plans pour cet été. Et le président de l'OL miserait sur deux gros retours lors du prochain mercato estival.