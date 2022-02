Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse catalane lâche une bombe sur Ousmane Dembele !

Publié le 5 février 2022 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele aurait pu signer au PSG lors du dernier mercato hivernal. Alors qu'il est finalement resté en Catalogne, l'attaquant français devrait filer librement et gratuitement vers Paris à la fin de la saison.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembele serait passé tout près d'un départ cet hiver. En effet, le Barça - qui peinerait à trouver un accord avec son numéro 7 - aurait tenté de le vendre au mois de janvier. Et malgré l'intérêt du PSG et de plusieurs écuries britanniques, Ousmane Dembele est finalement resté au FC Barcelone. Destiné à quitter le Barça librement et gratuitement le 1er juillet, l'ancien du Borussia Dortmund serait parti pour signer au PSG.

La signature d'Ousmane Dembele presque bouclée par le PSG ?