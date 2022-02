Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi face à une énorme menace pour ce crack ?

Publié le 5 février 2022 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Ronald Araujo aurait alerté Manchester United. En effet, les Red Devils auraient manifesté leur intérêt pour le jeune défenseur de Xavi.

De retour au FC Barcelone, Xavi a profité de la dernière fenêtre de transferts pour se renforcer. Après avoir recruté Dani Alves librement et gratuitement, le coach du Barça s'est offert les services de Ferran Torres, d'Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang. Et en attendant le prochain mercato estival, le club catalan devrait se pencher sur les prolongations urgentes. « Nous travaillons , a lancé Jordi Cruyff ce jeudi. D'abord nous étions concentrés sur le marché d'hiver, qui était très difficile, sur le présent pour donner à l'entraîneur plus d'armes cette saison. Notre prochaine obsession est maintenant les prolongations, mais aussi le marché de juin, où nous avons travaillé sur des questions mais où nous devons maintenant finaliser les choses ».

Manchester United à bougé ses pions pour Ronald Araujo ?