Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 5 février 2022 à 5h30 par T.M.

Si Mauricio Pochettino est aujourd’hui sur le banc du PSG, son avenir semble plus que jamais s’écrire du côté de Manchester United.

A l’automne, Mauricio Pochettino était annoncé comme l’option numéro 1 de Manchester United, qui venait de se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer. Cela ne s’est finalement pas fait. En effet, l’Argentin a été confirmé au PSG, tandis que les Red Devils ont choisi de nommer Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire. Toutefois, entre Pochettino et Manchester United, cela ne devrait être que partie remise et cette union pourrait être actée à l’intersaison.

« Cela semble être le plan à United maintenant »