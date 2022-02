Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cette énorme révélation sur le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 février 2022 à 5h15 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a donc fait son grand retour à Manchester United. Toutefois, initialement, cela n’était pas prévu.

La flamme a donc fini par se raviver entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Après avoir quitté les Red Devils pour le Real Madrid en 2009, CR7 a fait son grand retour à Old Trafford. Alors qu’il n’était plus forcément désiré à la Juventus, le Portugais a donc fait ses valises, faisant alors le choix de retourner à Manchester United. Toutefois, à en croire les informations de ESPN , le club anglais avait visiblement d’autres plans que de recruter Cristiano Ronaldo.

Manchester City a tout changé !

A défaut de recruter Cristiano Ronaldo, Manchester United souhaitait absolument se renforcer au milieu de terrain lors du dernier mercato estival. Mais pourquoi alors un tel retournement de situation ? Selon le média britannique, les Red Devils n’avaient initialement pas coché le nom du Portugais, mais devant l’intérêt de Manchester City pour Cristiano Ronaldo, il a donc été décidé de passer à l’offensive. L’objectif était alors d’empêcher l’arrivée du quintuple Ballon d’Or chez le grand rival.