Mercato - PSG : Le nouveau club de Pochettino prépare déjà son arrivée !

Publié le 4 février 2022 à 9h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino semble clairement s'écrire loin du PSG, Manchester United attendrait déjà l'arrivée de l'Argentin pour recruter.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG il y a un peu plus d'un an, Mauricio Pochettino s'est régulièrement retrouvé au cœur des rumeurs. La plus récente concerne son arrivée à Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær en octobre dernier. La direction des Red Devils a finalement décidé de miser sur Ralf Rangnick qui ne devrait toutefois assurer qu'un intérim jusqu'à la fin de la saison. Et comme le rappelle Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino est toujours idéalement placé sur la short-list des décideurs mancuniens qui ont même reporté leur recrutement hivernal.

Manchester United attend son nouveau coach pour recruter