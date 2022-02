Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est fixé avec cette pépite de Xavi !

Publié le 4 février 2022 à 17h00 par B.L.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone, Ronald Araujo négocierait avec les Blaugrana afin de renouveler son bail. Le Barça devra tout de même se méfier dans ce dossier, puisque l'Uruguayen aurait la cote en Angleterre.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré, le FC Barcelone chercherait désormais à prolonger certains de ses joueurs. Dernièrement, Jordi Cruyff, conseiller technique au sein du Barça, a même annoncé en faire une priorité : « Nous travaillons. D'abord nous étions concentrés sur le marché d'hiver, qui était très difficile, sur le présent pour donner à l'entraîneur plus d'armes cette saison. Notre prochaine obsession est maintenant les prolongations, mais aussi le marché de juin, où nous avons travaillé sur des questions mais où nous devons maintenant finaliser les choses. » Ainsi, le club culé souhaiterait notamment renouveler le contrat de Ronald Araujo.

Araujo, apprécié en Premier League, est heureux à Barcelone