Mercato - PSG : Le mercato hivernal de Leonardo n’est pas terminé…

Publié le 4 février 2022 à 14h45 par La rédaction mis à jour le 4 février 2022 à 14h46

Cet hiver, le PSG n’a recruté aucun joueur et s’est contenté de faire partir quelques indésirables. Mais comme toujours, Layvin Kurzawa est resté. Alors que le marché turc n’est toujours pas fermé, Leonardo espèrerait un départ de dernière minute.

Hyperactif l’été dernier, le PSG a été beaucoup plus discret cet hiver. Pourtant, Leonardo aurait bien voulu attirer quelques renforts pour améliorer l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais en dehors des intérêts prononcés pour Tanguy Ndombélé et Ousmane Dembélé, il ne s’est pas passé grand chose à Paris. C’est dans le sens des départs que le PSG a été le plus remuant. Rafinha et Sergio Rico ont quitté le club mais toujours pas Layvin Kurzawa. Depuis plusieurs mois, Leonardo cherche à se séparer du latéral gauche français, mais sans succès. Ce qui n’empêche pas le directeur sportif parisien d’avoir un dernier espoir…

La Turquie pour sauver Leonardo

En effet, Leonardo mise sur le marché turc qui n’est pas encore fermé. Fenerbahçe serait intéressé par Kurzawa après l’échec de la piste Ghislain Konan. A quatre jours de la clôture du mercato en Turquie, le PSG va devoir s’activer s’il espère céder son joueur. Un départ permettrait à Paris de libérer un gros salaire. En revanche, il est trop tard pour inscrire Juan Bernat sur la liste en Ligue des Champions. Avec sa formation en France, Layvin Kurzawa a été préféré à l’Espagnol. Un choix que pourrait rapidement regretter Mauricio Pochettino en cas de départ de l’ancien monégasque…