Mercato - PSG : Leonardo peut encore boucler un départ inespéré !

Publié le 4 février 2022 à 10h45 par A.M. mis à jour le 4 février 2022 à 10h46

Toujours indésirable du côté du PSG, Layvin Kurzawa n'a pas trouvé de porte de sortie durant le mois de janvier. Mais alors que le marché est toujours ouvert en Turquie, Fenerbahçe tenterait d'obtenir le prêt de l'ancien Monégasque.

Cet hiver, la priorité du PSG était de dégraisser en se séparant de plusieurs joueurs, d'une part pour alléger son pléthorique effectif, et d'autre part afin de renflouer ses caisses et réaliser des économies. Dans cette optique, Rafinha et Sergio Rico ont été prêtés sans option d'achat respectivement à la Real Sociedad et à Majorque. Toutefois, c'est encore insuffisant compte tenu des importantes ventes qui étaient attendues. Layvin Kurzawa, qui n'a disputé que 9 minutes cette saison, était notamment sur le départ. Mais malgré des touches en Premier League et en Ligue 1, l'ancien Monégasque n'a pas trouvé de porte de sortie.

Fenerbahçe veut le prêt de Kurzawa