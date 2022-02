Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta avance ses pions dans ce dossier chaud !

Publié le 4 février 2022 à 10h30 par La rédaction

Après un mercato d’hiver remuant, Joan Laporta se focalise désormais sur la prolongation de Gavi. Si aucun n’accord n’existerait, les deux parties seraient confiantes dans ce dossier.

De retour à la présidence du FC Barcelone en 2021, Joan Laporta vit des débuts sous haute tension. Entre le départ de Lionel Messi, les difficultés financières, le feuilleton Dembélé et les résultats en demi-teinte, difficile de voir le bout du tunnel. Heureusement pour le Barça, la Masia est toujours là et heureusement. Cette saison, la majeure partie de l’équipe est composée de joueurs formés au club, dont Gavi. A 17 ans, le néo international espagnol épate. Joan Laporta voudrait prolonger son contrat qui prend fin en 2023 et il serait déjà passé à l’action.

Les deux parties sont confiantes