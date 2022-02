Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fixé sa nouvelle grande priorité !

Publié le 4 février 2022 à 8h30 par La rédaction

Maintenant que le mercato d’hiver est terminé, le FC Barcelone devrait se consacrer à la prolongation de Gavi. Un meilleur salaire et une clause libératoire XXL, voilà ce qu'aurait prévu le Barça.

Après un mercato d’été rocambolesque, le FC Barcelone s’attendait peut-être à un hiver plus tranquille. C’est raté. Entre le feuilleton Dembélé et les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré et Dani Alves, le club catalan a encore été un acteur majeur du marché des transferts. Maintenant que le mercato hivernal a fermé ses portes, Joan Laporta peut souffler et se concentrer sur la suite. C’est à dire blinder les contrats de ses pépites, dont une en particulier…

Meilleur salaire et clause XXL pour Gavi