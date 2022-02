Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation surréaliste sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 4 février 2022 à 14h10 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'OM il y a quasiment un an, Jorge Sampaoli aurait notamment été choisi pour sa connaissance du marché brésilien.

Il y a un peu moins d'un an, Pablo Longoria décidait de nommer Jorge Sampaoli à la tête de l'OM afin de remplacer André Villas-Boas. Un choix qui a ravi les supporters marseillais compte tenu de la ressemblance entre le Pelado et un certain Marcelo Bielsa. Mais du point de vue de Pablo Longoria, un autre argument a fait pencher la balance en faveur de Jorge Sampaoli. En effet, d'après le journaliste du Phocéen Romain Canuti, le président de l'OM a choisi le technicien argentin pour sa connaissance du marché sud-américain et notamment brésilien où il est généralement plus simple de recruter qu'en Europe. Passé par Santos et l'Atlético Mineiro, Sampaoli connait effectivement parfaitement le championnat auriverde .

Longoria choisit Sampaoli... pour recruter au Brésil