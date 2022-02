Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Real Madrid fait irruption dans le dossier Saliba !

Publié le 4 février 2022 à 6h30 par Th.B.

En pleine forme depuis le début de saison à l’OM, William Saliba pourrait ne pas retourner à Arsenal à l’issue de son prêt puisque le Real Madrid, entre autres, se pencherait sur sa situation.

Malgré un prêt de six mois concluant à l’OGC Nice, Mikel Arteta a jugé que William Saliba n’était toujours pas prêt à s’intégrer à la rotation de l’entraîneur d’Arsenal chez les Gunners . Résultat, l’international espoir français a été prêté pour l’intégralité de la saison à l’OM où il est devenu indéboulonnable dans le onze de départ de Jorge Sampaoli et indispensable aux yeux de l’entraîneur de l’OM. Alors qu’aucune option d’achat ne figure dans le prêt convenu avec Arsenal, Saliba ne devrait pas s’éterniser à l’OM d’autant plus que The Sun a dernièrement fait savoir qu’Arsenal comptait conserver William Saliba la saison prochaine.

Une prise de renseignements du Real Madrid pour Saliba !

Cependant, les performances de William Saliba à l’OM ne laisseraient pas insensibles certains clubs européens. Ce serait le cas de l’Inter et du Milan AC selon calciomercato.it. En outre, le portail transalpin a confié ces dernières heures que les dirigeants du Real Madrid seraient venus à la pêche aux renseignements du côté d’Arsenal dans le cadre d’un éventuel opération. Le décor est planté pour Saliba.