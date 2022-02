Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour la vente du club !

Publié le 4 février 2022 à 4h15 par A.M.

Ancien journaliste de Canal+, Matthias Manteghetti se prononce sur la vente de l'OM et révèle que ce dossier, qui semblait parfaitement engagé, a probablement capoté.

Il y a désormais un an, Marseille s'est embrasée face aux informations divulguées sur la vente de l'OM. Thibaud Vézirian a assuré que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen et que l'officialisation était imminente. Dans la foulée, Matthias Manteghetti, qui était journaliste de Canal+ à l'époque, a confirmé la tendance en apportant des précisions supplémentaires notamment sur le prix de vente ou encore la composition du nouvel organigramme. Cependant, un an plus tard, rien n'a été officialisé et Frank McCourt continue de démentir fermement. Face à cette situation, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que l'OM est vendu, tandis que Matthias Manteghetti se montre plus prudent.

«Je suis certain qu’il s’est passé quelque chose, et que la vente ne s'est pas finalisée»