Mercato - Barcelone : Guardiola met la pression à Laporta pour un protégé de Xavi !

Publié le 3 février 2022 à 21h30 par Th.B.

Alors que Manchester City cultiverait un intérêt pour Ronald Araujo, avec qui le FC Barcelone peinerait à trouver un accord pour sa prolongation de contrat, le président Joan Laporta reverrait ses plans à ce sujet. Explications.

Après Ansu Fati et Pedri, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta aurait la ferme volonté de poursuivre sur cette lancée en blindant les pépites du FC Barcelone. C’est pourquoi Laporta et les dirigeants du club culé avanceraient leurs pions auprès du clan Gavi pour que le jeune international espagnol de 17 ans appose sa signature sur un nouveau contrat. Mais là ne résiderait pas l’unique souhait du FC Barcelone au niveau des signatures de nouveaux contrats. Après l’échec dans le dossier Ousmane Dembélé, le président Joan Laporta, accompagné de son directeur exécutif Mateu Alemany, aimerait trouver un terrain d’entente avec Ronald Araujo dont l’engagement contractuel envers le FC Barcelone prendra fin en juin 2023.

Guardiola s’est entretenu avec l’agent d’Araujo !