Mercato - Barcelone : Aubameyang annonce la couleur pour son nouveau challenge !

Publié le 3 février 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par le FC Barcelone qui a réussi un gros coup en toute fin de mercato hivernal avec son arrivée, Pierre-Emerick Aubameyang nourrit plein d’objectifs ambitieux pour sa nouvelle expérience en Catalogne. L’ancien joueur de l’ASSE s’est longuement confié à ce sujet.

Après des négociations qui ont fait l’objet d’un remarquable sprint dans les dernières heures du mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) a finalement résilié son contrat avec Arsenal pour s’engager avec le FC Barcelone ! L’attaquant gabonais, qui a signé jusqu’en juin 2025 avec le club blaugrana, a été officiellement présenté ce jeudi par Joan Laporta : « Nous intégrons un joueur de haut niveau et il a fait un effort pour nous rejoindre », a d’abord indiqué le président du Barça avant de laisser la parole à l’ancien buteur de l’ASSE. Et Aubameyang a fait part de ses ambitions XXL pour cette nouvelle aventure en Espagne.

« J’ai toujours rêvé de jouer en Liga »

« Je suis très heureux, je remercie le président de m'avoir signé, j'ai vraiment hâte d'y être et je vais tout donner. C'est un honneur d'être au Barça. Le Barça est un grand club qui doit gagner la Ligue des Champions, venir ici c'est l'occasion d'essayer, on va tout faire pour revenir dans la compétition et essayer de la gagner à nouveau (…) J'ai toujours rêvé de jouer en Liga et c'est une opportunité incroyable, c'est l'opportunité d'une vie. Le Barça est l'un des meilleurs clubs du monde et je suis très heureux », a d’abord indiqué Aubameyang, qui semble donc déterminé à relancer sa carrière au FC Barcelone après des derniers mois très compliqués sur le plan personnel et sportif avec Arsenal. D’ailleurs, le Gabonais se met directement à la disposition de Xavi, son nouvel entraîneur.

« Xavi me veut en 9 »