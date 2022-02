Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Laporta... Ousmane Dembélé à l'origine d'un gros malaise en interne

Publié le 3 février 2022 à 16h30 par Bernard Colas

S’il continue à s’entraîner avec l’effectif professionnel, Ousmane Dembélé n’a toujours pas été autorisé par la direction à réintégrer le groupe de Xavi pour les rencontres du FC Barcelone. L’avenir de l’international français reste incertain malgré la fermeture du mercato hivernal, d’autant que ce dossier commence sérieusement à diviser en interne.

Le mercato hivernal a beau avoir fermé ses portes, le feuilleton Ousmane Dembélé reste d’actualité en Catalogne. Libre à l’issue de la saison, l’attaquant français ne prolongera pas son contrat et reste mis à l’écart par la direction après l’échec des négociations. Poussé vers la sortie en janvier, l'ancien du BVB n'a pas facilité les affaires de sa direction en campant sur ses positions, et ce malgré les intérêts du PSG, de Chelsea ou de Manchester United. Du côté du Camp Nou, on ne se fait guère d’illusions concernant l’avenir du joueur comme le confessait Joan Laporta ce mercredi : « Dembélé n’a pas prolongé et il ne continuera pas la saison prochaine. L’entraîneur est là pour construire une équipe. Dembélé n’a pas accepté la prolonger et son agent n’est pas là pour aider le club , admettait le président du FC Barcelone. L’offre de prolongation expirait le 20 décembre. Depuis, il n’y a pas eu d’offre. Nous avons vu une intention de ne pas vouloir prolonger et de ne pas accepter la proposition, qui était très bonne. Ses demandes n’étaient pas possibles à assumer pour nous. Nous avons essayé de trouver des solutions, mais il n’y a pas eu moyen. (…) Dembélé a connu une série de situations qui n’ont pas été les meilleures. Cela lui a coûté de s’adapter car il a eu beaucoup de blessure. Le Barça a beaucoup investi et c’est un investissement que nous voulions voir sur le terrain, mais nous sommes un peu déçus. Nous avons essayé de comprendre ce qu’il voulait. Nous sommes déçus, nous l’avons traité d’une manière extraordinaire. » Désormais, la direction catalane va devoir trancher sur la suite à donner au dossier Dembélé, et trois options s’offrent à Joan Laporta.

Xavi plaide pour un retour…

Si les supporters du FC Barcelone espéraient tirer un trait sur l’affaire Ousmane Dembélé au cours du mois de janvier, il en était de même pour le club culé, désormais tiraillé sur la décision à prendre avec le champion du monde tricolore. Pour l’heure, Ousmane Dembélé reste à l’écart et pourrait ainsi assister à la seconde partie de saison de son équipe depuis les tribunes, mais Xavi serait loin d’être enjoué par cette décision. D’après les informations de Marca , l’entraîneur du FC Barcelone n’est pas favorable à l’idée de se passer des services du joueur, et ce malgré les arrivées actées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang durant le mercato hivernal. De plus, Xavi estimerait que l’attaquant de 24 ans pourrait jouer un rôle important dans l’adaptation du Gabonais, les deux joueurs étant proches depuis leur passage au Borussia Dortmund. D’ailleurs, à l’occasion de sa présentation, Pierre-Emerick Aubameyang a avoué qu’il espérait que ce feuilleton trouvera une issue favorable pour les deux parties : « Je dois dire la vérité, il s'entraîne très bien. En tant qu'ami, j'espère que lui et le club trouveront une solution. » Des sources proches du staff de Xavi ont confirmé au média ARA que ce dernier espérait pouvoir compter sur Ousmane Dembélé dans les prochains jours, bien que le technicien et ses adjoints « respecteront » la décision finale prise par le conseil d’administration.

… Quand la direction envisage une rupture de contrat