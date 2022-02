Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pau Lopez lâche un message fort sur son arrivée !

Publié le 3 février 2022 à 15h15 par B.C.

Recruté l’été dernier par l’Olympique de Marseille, Pau Lopez s’est prononcé sur ses premiers mois dans la cité phocéenne.

Au cours d'un mercato estival très animé pour l’OM, Pau Lopez est venu renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Le portier espagnol s’est rapidement adapté à ses nouvelles couleurs, au point de chiper la place de Steve Mandanda dans les cages, avec 24 apparitions depuis le début de la saison. Initialement prêté avec option d’achat, Pau Lopez a donc été transféré définitivement pour 12M€ comme le prévoyait l’accord entre l’OM et l’AS Roma. De son côté, le joueur de 27 ans se montre satisfait de son choix.

« J'ai trouvé le bonheur, sur le terrain et en dehors »