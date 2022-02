Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland prend une énorme tournure !

Publié le 5 février 2022 à 9h15 par D.M.

Le Real Madrid envisage de se lancer dans le dossier Erling Haaland après son élimination en Coupe du Roi jeudi. L'international norvégien pourrait débarquer en Espagne pour épauler Karim Benzema.

Blessé à plusieurs reprises cette saison, Erling Haaland garde une belle côte sur le marché. Perçu comme le futur de ce sport, l’international norvégien sera l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival, d’autant que certains médias évoquent l’existence d’une clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat. Une somme dérisoire au vu de son talent immense. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG souhaite l’attirer en cas de départ de Kylian Mbappé. Le FC Barcelone n’a pas non plus caché son intérêt pour Erling Haaland, âgé seulement de 21 ans.

Le Real Madrid déterminé dans le dossier Haaland