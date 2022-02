Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace XXL est identifiée pour cette pépite d'Ancelotti !

Publié le 5 février 2022 à 7h30 par P.L.

Considéré comme une véritable pépite au sein du Real Madrid, Alejandro Jiménez serait suivi par Carlo Ancelotti. Toutefois, le latéral droit de 16 ans aurait également éveillé l'intérêt du Bayern Munich.

Plus le temps passe, plus l’effectif de Carlo Ancelotti se fait vieillissant. Entre Karim Benzema (34 ans), Luka Modric (37 ans), Toni Kroos (32 ans), Dani Carvajal (30 ans) ou encore Marcelo (33 ans), le Real Madrid arrive en fin de cycle. De ce fait, le club madrilène cherche à apporter du sang neuf au sein de son équipe. Après le recrutement d’Eduardo Camavinga, les Merengue exploreraient d’autres pistes sur le marché des transferts. Toutefois, la Casa Blanca pourrait également faire confiance à son centre de formation. D’ailleurs, le Real Madrid pourrait bien voir l’une de ses pépites filer en Bundesliga.

Alejandro Jiménez est dans le viseur du Bayern