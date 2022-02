Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema est de retour !

Publié le 4 février 2022 à 15h22 par La rédaction mis à jour le 4 février 2022 à 15h25

Blessé depuis le match contre Elche, Karim Benzema est de retour à l’entraînement collectif à moins de deux semaines du 8ème de finale aller contre le PSG.

Les supporters du Real Madrid peuvent souffler ! Depuis la blessure de Karim Benzema contre Elche le 23 janvier dernier, tout le monde attendait des nouvelles du numéro 9 madrilène afin de savoir s’il serait apte ou non contre le PSG. Normalement, il n’y a plus d’inquiétude à avoir puisque Benzema a fait son grand retour à l’entraînement et devrait être dans le groupe pour le match contre Grenade ce week-end. Pour annoncer la nouvelle, le Real a tout simplement publié une photo du buteur français, balle au pied, à l’entraînement. Reste à savoir s’il sera aligné d’entrée ou non ce dimanche.