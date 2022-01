Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Benzema sur son retour en équipe de France !

Publié le 30 janvier 2022 à 14h00 par T.M.

Après plus de 5 ans d’absence en équipe de France, Karim Benzema a fini par être rappelé par Didier Deschamps. Un retour sur lequel est à nouveau revenu le buteur du Real Madrid.

Malgré des prestations colossales avec le Real Madrid, Karim Benzema n’a pas eu la chance de briller en sélection nationale pendant plus de 5 ans. En effet, en raison d’un différend avec Didier Deschamps, le buteur tricolore n’était plus appelé en équipe de France. Un feuilleton qui a finalement pris fin l’été dernier. En effet, à la surprise générale, Deschamps avait décidé de rappeler Benzema pour disputer l’Euro. Un retour qui n’a pas manqué de faire plaisir à KB9.

« Beaucoup d’émotions »