Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Karim Benzema sur le Ballon d’Or !

Publié le 23 janvier 2022 à 13h00 par T.M.

Annoncé parmi les favoris du dernier Ballon d’Or, Karim Benzema s’est finalement classé 4ème. Un verdict sur lequel est revenu l’attaquant du Real Madrid.

En 2021, c’est encore une fois Lionel Messi qui a soulevé le Ballon d’Or. Sacré pour la 7ème fois, le joueur du PSG a devancé Robert Lewandowski, Jorginho ainsi que Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid faisait partie des favoris pour cette édition, mais n’a donc pas pu faire mieux que 4ème. Le Français avait pourtant des arguments à faire valoir avec ses performances XXL sous le maillot merengue. Finalement, les votants en donc décidé autrement pour Benzema.

« Comme je dis depuis petit, 4ème, 3ème ou 2ème, c’est pareil »