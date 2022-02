Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en gros danger pour l’un de ses cracks !

Publié le 5 février 2022 à 12h00 par La rédaction

Devenu titulaire presque indiscutable au Barça, Ronald Araujo n’a plus que 18 mois de contrat. Chelsea commence à faire pression pour signer l’Uruguayen afin de remplacer Antonio Rüdiger qui pourrait partir en fin de saison.

Arrivé au FC Barcelone en pleine saison pour remplacer Ronald Koeman, Xavi a les mêmes problèmes que son prédécesseur : un effectif limité. Vu l’état des finances du club, il est difficile de recruter. Il est même compliqué de conserver les meilleurs éléments… Pour le moment, le Barça a réussi à blinder les contrats de Pedri et Ansu Fati. Mais ce n’est pas encore le cas pour Ronald Araujo, l’un des grands espoirs du club en défense centrale.

Un salaire XXL l’attend à Chelsea