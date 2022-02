Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait une grosse annonce sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 5 février 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Xavi a fait un point complet sur la situation d'Ousmane Dembélé. L'entraîneur du FC Barcelone confirme que l'ailier français est dans le groupe pour le choc contre l'Atlético de Madrid malgré sa situation contractuelle. Un choix qu'il justifie.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé est dans une situation délicate à Barcelone. L'ancien Rennais, qui semble avoir décidé de ne pas prolonger son bail, a également refusé de partir cet hiver. Cela aurait pourtant éviter au club blaugrana de voir Ousmane Dembélé partir libre à l'issue de la saison. Malgré l'intérêt du PSG et de Chelsea, l'international français restera au Barça jusqu'à la fin de la saison. Joan Laporta a bien envisagé une résiliation à l'amiable, mais l'option la plus probable est bien qu'Ousmane Dembélé ne bouge pas d'ici l'été prochain. Désormais, la question est de savoir si le joueur restera en tribunes ou sera quand même à disposition de l'entraîneur. « Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera », assurait récemment Joan Laporta. Et Xavi a tranché puisque Ousmane Dembélé sera bien dans le groupe du Barça pour le choc contre l'Atlético de Madrid dimanche. Présent en conférence de presse, le technicien espagnol a d'ailleurs longuement expliqué son choix.

Xavi confirme qu'il compte sur Dembélé