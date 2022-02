Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a une idée à 60M€ pour remplacer Mbappé !

Publié le 5 février 2022 à 13h15 par A.M.

En quête de renforts offensifs en vue de la saison prochaine afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait bien tenter le coup pour l'ailier brésilien de l'Ajax, Antony.

L'été prochain, le PSG pourrait voir filer Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant français semble se rapprocher du Real Madrid après avoir déjà tenté de rejoindre la capitale espagnole l'été dernier. Et bien que la priorité du PSG reste de prolonger Kylian Mbappé, la direction parisienne prospecte sur le marché afin de dénicher son successeur. Dans cette optique, les noms d'Erling Haaland et Ousmane Dembélé reviennent avec insistance. Mais le clan brésilien aurait une autre idée derrière la tête.

Le PSG s'intéresse à Antony