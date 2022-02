Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La femme d'Eliaquim Mangala se livre sur son arrivée chez les Verts !

Publié le 5 février 2022 à 12h10 par La rédaction

Compagne d'Eliaquim Mangala, Basma est revenu sur l'arrivée de son mari à l'ASSE lors du dernier mercato hivernal.

Libre depuis son départ du FC Valence en juillet dernier, Eliaquim Mangala a retrouvé un nouveau défi en France. L’international français a accepté de rejoindre l’ASSE jusqu’à la fin de la saison afin de sauver l’équipe et la maintenir en Ligue 1. Agé de 30 ans et passé par Manchester City, Mangala apportera son expérience au sein d’une formation relativement jeune. Sa femme, Basma, est revenu sur son retour en France et sur les raisons de son arrivée à l’ASSE.

« On l'a recruté pour qu'il vienne aider l'équipe, mais l'équipe va lui apporter en retour »