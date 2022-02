Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces nouvelles révélations sur le départ de Benedetto !

Publié le 5 février 2022 à 10h10 par D.M.

Vice-président de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme est revenu sur l'arrivée de Dario Benedetto, qui a définitivement quitté l'OM lors du dernier mercato hivernal.

Prêté à Elche par l’OM initialement jusqu’à la fin de la saison, Dario Benedetto a finalement mis fin à son aventure en Espagne lors du dernier mois de janvier. Désireux de retourner en Argentine, l’attaquant s’est mis d’accord avec Boca Juniors. « À l'époque, j'ai reçu un appel de Román (Riquelme, vice-président de Boca) l’année dernière. Il m'a demandé ce que j'allais faire quand Marseille ne voulait pas de moi et que j'allais être prêté. Je lui ai dit que j'avais la chance de jouer en Espagne et que je voulais essayer. Quand je n'avais pas les minutes dont j'avais besoin et que je ne me sentais pas important dans l'équipe, j'ai appelé Román. J'en ai parlé avec ma femme et nous n'avons pas hésité. La décision venait du cœur. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision » a confié Benedetto, désormais lié à la formation sud-américaine jusqu’en 2024.

« Nous avons parlé à Noël et il voulait revenir »