Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos est-il une erreur de casting ?

Publié le 5 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il n’est apparu qu’à cinq reprises cette saison, Sergio Ramos souffre de nouveau de son mollet et devrait rater le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. De quoi s’interroger sur la pertinence de son arrivée au PSG l’été dernier.

L’infirmerie semblait être de l’histoire ancienne pour Sergio Ramos. Arrivé l’été dernier au PSG, le défenseur espagnol a dû attendre le 28 novembre avant de faire ses débuts sous le maillot parisien en raison d’une blessure au mollet. En tout, l’ancien capitaine du Real Madrid n’est apparu qu’à cinq reprises depuis le début de la saison, pour un total de 283 minutes de jeu. L’aventure parisienne de Sergio Ramos semblait enfin lancée depuis quelques semaines, puisque le défenseur espagnol de 35 ans parvenait à enchaîner les rencontres, jusqu’à inscrire son premier but avec le PSG le 23 janvier contre Reims. Cependant, une nouvelle rechute est venue plomber cette dynamique, à quelques jours du choc face au Real Madrid.

Sergio Ramos, l'erreur de l'été ?