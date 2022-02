Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a déjà pris une décision fracassante pour Dembélé !

Publié le 5 février 2022 à 15h45 par D.M.

Libre de tout contrat, Zinédine Zidane est pressenti pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG l'année prochaine. Et le technicien français aurait déjà un avis bien tranché en ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé.

Une tendance claire se dessine dans le dossier Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur parisien est de plus en plus proche du Real Madrid et a un accord de principe avec les dirigeants espagnols. Alors que le départ de Mbappé à la fin de la saison semble plus que probable, les responsables du PSG se penchent sur sa succession. Selon plusieurs médias, la formation pourrait se jeter sur Ousmane Dembélé, lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain. Un profil déjà annoncé dans le viseur de Leonardo lors du dernier mois de janvier.

Zidane ne veut pas de Dembélé