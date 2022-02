Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prend une décision radicale avec cet attaquant…

Publié le 5 février 2022 à 10h30 par La rédaction

Malgré l’absence de Karim Benzema, blessé, Luka Jovic n’a pas disputé une seule minute contre Bilbao. Un match qui aurait définitivement scellé le sort de l’attaquant serbe.

Quand le Real Madrid signe Luka Jovic à l’été 2019 pour un montant avoisinant les 63M€, Florentino Pérez pense recruter un « crack » et le successeur attitré de Karim Benzema, plus proche de la fin que du début de sa carrière. Rapidement, on constate les difficultés d’intégration de l’ancien joueur de Francfort. A 22 ans, le tremplin est difficile pour le Serbe qui n’a que des miettes et ne convainc pas sur le terrain. Les saisons passent et les déceptions s’enchaînent. L’an dernier, Jovic est prêté six mois à Francfort. Un retour qui statistiquement lui fait du bien et le rassure. Cette saison, le buteur du Real est un peu plus efficace, sans être brillant. Mais le dernier match contre Bilbao risque de faire des dégâts…

Benzema absent, Jovic sur le banc