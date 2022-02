Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités du clan Mangala sur son arrivée chez les Verts !

Publié le 5 février 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Arrivé à l'ASSE pour renforcer la défense stéphanoise, Eliaquim Mangala manque de rythme, mais pourrait apporter énormément grâce à sa grande expérience.

Il n’y a pas si longtemps, il était le défenseur le plus cher de l’histoire. En 2014, Manchester City avait versé près de 53M€ à Porto pour recruter Eliaquim Mangala. Mais en Premier League, l’international français n’a pas réussi à s’imposer, sur la durée. Parti au FC Valence en août 2019, le défenseur central est resté deux ans en Espagne avant de quitter son équipe à la fin de la saison dernière. Mais depuis juillet 2021, Mangala était à la recherche d’un nouveau défi. Parti à Miami, le joueur a continué à s’entraîner afin de conserver une bonne condition physique et attirer des bonnes équipes. A la recherche de renforts défensifs, l’ASSE n’a pas hésité au moment de le recruter. Agé de 30 ans, Mangala s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le club entraîné par Pascal Dupraz. « J'avais des projets, j'ai bien réfléchi. Mais il faut bien penser qu'on parle de Saint-Etienne, d'un très gros challenge, d'un club historique du championnat de France. En plus, je connais l'artiste (Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE, à côté de lui). J'ai parlé avec ma famille, mon agent, et je leur ai dit que Saint-Etienne c'est vraiment l'endroit où je dois être, il y a quelque chose à faire. Il y a un club qui mérite mieux que ça. On va faire les choses bien. Je suis très content d'être ici » a expliqué le joueur dans un entretien accordé à L’Equipe.

« On l'a recruté pour qu'il vienne aider l'équipe »

Sa compagne, Basma, est revenu sur son retour en France lors du dernier mercato hivernal. « Il a l'esprit d'un leader, mais il est tellement connecté aux autres qu'au-delà de ça, ce qu'il aime, c'est donner et recevoir. On l'a recruté pour qu'il vienne aider l'équipe, certes, mais l'équipe va lui apporter en retour. Le partage, c'est un des mots clés d'Eliaquim. Il aime beaucoup apprendre et éduquer. Eliaquim est une personne qui s'enrichit en fait de toutes les expériences, quelles qu'elles soient. Et il voit beaucoup le bon côté des choses. Sa blessure l'a bloqué sur le côté football, mais lui a donné l'opportunité de beaucoup faire travailler son corps et développer sa forme physique, même si on pourrait croire qu'en étant blessé... Non, c'est le contraire. Ces dernières années, il a été assez fort mentalement pour tourner la situation à son avantage et travailler énormément le côté athlétique, en usant de choses qu'on n'irait pas chercher en temps normal » a-t-elle confié dans un entretien à L’Equipe .

