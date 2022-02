Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar y voit plus clair pour l’après-Mbappé !

Ayant pour objectif de prolonger le contrat de Robert Lewandowski, ce qui mettrait un terme aux espoirs du PSG pour son recrutement, le Bayern Munich a clairement fait savoir qu’il mettait de côté le dossier Erling Braut Haaland. D’ailleurs, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouveraient dans l’incapacité de recruter le Norvégien. De quoi faciliter la tâche du PSG, du moins, un minimum…

Clap de fin pour Kylian Mbappé ? Alors que son contrat arrivera à expiration en fin de saison, et qu’une prolongation au PSG ne semble pas ou plus être d’actualité du côté du clan Mbappé, son départ au Real Madrid semble se préciser. D’ailleurs, Sport BILD a affirmé lundi dernier qu’un contrat XXL aurait été convenu entre Kylian Mbappé et son entourage ainsi que le comité de direction du Real Madrid. En parallèle, des proches de Mbappé auraient nié une telle information à Canal+. Toujours est-il que le départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé se profile et que la succession du champion du monde au PSG n’est pas encore réglée. Les profils étudiés en coulisse par la direction du PSG se multiplieraient avec notamment les options Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski prises en considération comme le10sport.com le révélait en août dernier. Et pour ce qui est de Lewandowski, il devrait être vendu si aucune prolongation de contrat n’était signée d’ici la fin de la saison selon la presse allemande. Chose que ni l’entourage de l’international ni la direction du Bayern Munich ne souhaiterait. Agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi attendrait l’appel du Bayern Munich pour entamer les discussions pour prolonger le contrat de l’attaquant courant jusqu’en juin 2023.

Le Bayern ne veut pas entendre parler d’Haaland, et souhaite la retraite de Lewandowski à Munich

Et ce n’est pas la direction du Bayern Munich qui laissera traîner cette opération. D’après le président du club bavarois, la prolongation du contrat de Robert Lewandowski est primordiale, au même titre que celles de Manuel Neuer et Thomas Müller. Trois cadres qui devraient même raccrocher leurs crampons à l’Allianz Arena et prendre leur retraite au Bayern Munich. « Je serais heureux si les trois (Lewandowski, Neuer, Müller) terminaient leur carrière au Bayern. Et je crois fermement que cela va se produire. Ces trois joueurs savent ce qu'ils ont au Bayern. Nous savons ce que nous avons dans ces trois joueurs ». a confié Herbert Hainer lors d’une interview en duplex à Bild Live.



Par la suite, le président du Bayern Munich a également tenu à mettre les choses au clair quant à un supposé intérêt du champion d’Allemagne pour Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Robert Lewandowski si ce dernier ne prolongeait pas au sein du club bavarois. « Un transfert d’Haaland au Bayern Munich ? Nous avons Robert Lewandowski et je serais heureux qu'il prenne sa retraite avec nous. Je suis convaincu qu'il peut jouer à ce niveau pendant quelques années encore » . Une prise de position claire effectuée par le président du Bayern Munich concernant Robert Lewandowski. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver du recrutement d’Erling Braut Haaland ? Il se pourrait que le FC Barcelone et le Real Madrid laissent le champ libre au PSG dans le dossier Haaland.

Haaland, inaccessible pour le Real Madrid et le Barça ?