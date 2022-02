Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive programmée dans le dossier Renato Sanches ?

Publié le 6 février 2022 à 22h30 par P.L.

Pour renforcer son milieu de terrain, le FC Barcelone penserait toujours à Renato Sanches. Toutefois, l'AC Milan serait également sur le coup et ne compterait rien lâcher dans le dossier.

Le FC Barcelone n’a pas encore oublié Renato Sanches. Le club catalan avait d’ailleurs pensé à passer à l’offensive lors de ce mercato hivernal comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité au mois de janvier. Mais finalement, rien ne s'est produit cet hiver et Renato Sanches évolue donc toujours au LOSC pour cette deuxième partie de saison. Ce contretemps est bien sûr une aubaine pour l’AC Milan, qui serait également intéressé par l’ancien du Bayern Munich. Et la formation lombarde ne compterait rien lâcher dans le dossier.

L’AC Milan ne lâche rien pour Renato Sanches