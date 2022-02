Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux profils XXL déjà écartés pour le recrutement d'Ancelotti !

Publié le 6 février 2022 à 22h10 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Angelino (RB Leipzig), mais aussi Sergio Reguilon (Tottenham), ancien membre de la Casa Blanca, ne figurent pas dans les plans du Real Madrid.

Le Real Madrid a d’ores et déjà commencé à se pencher sur le prochain mercato estival. Discret lors des dernières sessions de transferts, la formation espagnole veut frapper un gros coup en s’attachant les services d’Erling Haaland (Borussia Dortmund), mais aussi de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a déjà un accord de principe avec la Casa Blanca selon les informations exclusives du 10Sport.com. Durant l’été 2022, le Real Madrid recherchera aussi un défenseur central, mais aussi un milieu de terrain.

Angelino et Reguilon ne sont pas dans le viseur du Real Madrid