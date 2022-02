Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un problème à prévoir avec Mbappé et Haaland ? La réponse !

Publié le 6 février 2022 à 17h00 par T.M.

Si l’arrivée de Kylian Mbappé semble quasiment actée au Real Madrid, celle d’Erling Braut Haaland semble encore incertaine. Les deux cracks pourront-ils alors évoluer ensemble chez les Merengue ?

Au Real Madrid, Florentino Pérez semble plus que jamais toucher son rêve du doigt. Après avoir longtemps attendu l’arrivée de Kylian Mbappé, le président merengue pourrait bien accueillir l’actuel joueur du PSG à la fin de la saison. Arrivant au terme de son contrat, le Français ne cesse de se rapprocher de la Casa Blanca, certains annonçant même qu’un accord aurait déjà été trouvé. En parallèle, le dossier Erling Braut Haaland est également exploré. Mais de grosses incertitudes entourent l’arrivée du Norvégien de Dortmund cet été. En effet, après l’arrivée de Mbappé, le Real Madrid pourrait ne pas forcément avoir les moyens pour recruter Haaland. Et ce dernier envisage-t-il également de partager l’affiche avec le champion du monde 2018 ?

« Une possibilité »