PSG : Quand Kylian Mbappé est interpellé par… le clan Macron !

Publié le 6 février 2022 à 13h45 par T.M.

Si Emmanuel Macron ne s’est pas encore officiellement présenté comme candidat à la future élection présidentielle, l’actuel président de la République recherche tout de même des soutiens. Kylian Mbappé pourrait-il en faire partie ?

A 23 ans, Kylian Mbappé est déjà plus qu’un joueur de football. Reconnu par tout le monde, le joueur du PSG fait énormément parler de lui également dans la sphère politique. D’ailleurs, Mbappé apparait très proche d’Emmanuel Macron, l’actuel président de la République. « S'il m'arrive de voir fréquemment Emmanuel Macron ? Oui, de temps en temps. Il me félicite pour mes prestations. C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président et de se dire qu’il me suit, reconnaît mon travail et mon abnégation pour le pays ou pour le club », expliquait notamment récemment le Parisien.

« En cas de second tour face à l’extrême droite… »