Foot - PSG

PSG - Polémique : Fête, anniversaire… Vers un nouveau problème avec Neymar ? La réponse !

Publié le 5 février 2022 à 17h15 par B.C.

Habitué à fêter en grande pompe son anniversaire depuis son arrivée au PSG, Neymar aurait retenu la leçon des précédentes polémiques et devrait se montrer discret cette année.

Ce samedi 5 février, Neymar passe un cap puisqu’il fête ses 30 ans. Depuis son arrivée au PSG en 2017, l’international auriverde a souvent fait parler de lui pour ses fêtes d’anniversaire XXL et qui sont devenues au fil des ans un sujet sensible dans la capitale. On se souvient en effet des soirées clinquantes organisées par Neymar avec l’aide de certains de ses sponsors réunissant plusieurs centaines de personnes, et ce alors que la star du PSG était blessée, l’empêchant ainsi de participer aux grandes échéances de son équipe. Cette année, Neymar est une nouvelle fois indisponible après une blessure à la cheville gauche, survenue le 28 novembre dernier contre l’ASSE, mais cette fois-ci, l’attaquant devrait se montrer discret.

Pas de grande fête pour l’anniversaire de Neymar