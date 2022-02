Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit une grande nouvelle pour Neymar !

Publié le 4 février 2022 à 10h15 par A.M. mis à jour le 4 février 2022 à 10h16

Blessé depuis la fin du mois de novembre, Neymar poursuit son processus de rééducation et devrait bien être en mesure de tenir sa place contre le Real Madrid le 15 février prochain.

Depuis le 28 novembre dernier et la victoire contre l'ASSE (3-1), Neymar est absent des terrains à cause d'une sérieuse blessure à la cheville. Initialement, l'absence du Brésilien a été fixée entre 6 et 8 semaines et dimanche, le PSG faisait le point dans son traditionnel bilan médical. « Dans les suites de son entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, il a fini un premier cycle de course dans l’axe et réalisera des examens lundi pour valider la suite du programme », expliquait le communiqué du club parisien.

Neymar devrait être apte pour le Real Madrid