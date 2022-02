Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos reçoit un énorme soutien du... Real Madrid !

Publié le 2 février 2022 à 18h45 par D.M.

Touché au mollet et incertain pour la rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid, Sergio Ramos a reçu le soutien de Dani Carvajal, son ancien partenaire.

Décidément, Sergio Ramos ne s’en sort pas. Titularisé par Mauricio Pochettino pour affronter le Stade de Reims le 23 janvier dernier, le défenseur espagnol a été, encore, contraint de s’éloigner des terrains. Touché au mollet, l’ancien capitaine du Real Madrid a déclaré forfait pour le match de Coupe de France face à l’OGC Nice et demeure incertain pour le grand rendez-vous de Ligue des champions face au Real Madrid. Une rencontre qui devrait marquer les retrouvailles entre Sergio Ramos et son ancienne équipe.

« Sergio est un combattant né et il va bientôt retrouver la normalité, sans blessures »