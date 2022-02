Foot - PSG

PSG : « Cette élimination du PSG ne pouvait pas mieux tomber ! »

Publié le 1 février 2022 à 22h08 par La rédaction mis à jour le 1 février 2022 à 22h09

Éliminé de la Coupe de France par l’OGC Nice, le PSG n’a plus que le championnat et la Ligue des Champions à disputer. Une bonne nouvelle pour Rolland Courbis, consultant pour RMC Sport.

Accroché par Nice en championnat, le PSG s’est de nouveau heurté au plan de jeu proposé par Christophe Galtier et ses hommes. Et la séance de tirs aux buts a tourné en faveur des Aiglons, tout heureux de sortir l’ogre parisien de la Coupe de France. Mais pour Rolland Courbis, interrogé par Le 10 Sport , cette défaite est une très bonne nouvelle : « Compte tenu du tirage au sort, et du calendrier, je me dis que cette élimination ne pouvait pas mieux tomber. J’ai la faiblesse de penser que ne pas affronter l’OM quatre jours avant de se mesurer au Real Madrid, c’est une bonne chose. Et je ne suis pas loin de penser que Mauricio Pochettino se dit la même chose (rire). C’est quatre jours de repos en plus, c’est de l’influx nerveux économiser. C’est un petit mal pour un gros bien. Par contre, ils n’auront plus d’excuse, le Covid, le calendrier… si jamais ils se font éliminer ».

« Il est indispensable de récupérer Sergio Ramos »