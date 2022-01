Foot - PSG

PSG - Malaise : L'aveu de Pochettino sur la relation entre Messi et Mbappé !

Publié le 31 janvier 2022 à 1h45 par P.L.

Arrivé au PSG l'été dernier, Lionel Messi s'adapte de plus en plus à ses nouveaux coéquipiers. D'ailleurs, selon Mauricio Pochettino, sa relation avec Kylian Mbappé sur le terrain commence à être meilleure.

L’été dernier, le PSG a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Lionel Messi, libre de tout contrat après l'échec des négociations pour sa prolongation avec le FC Barcelone. L’arrivée de l’Argentin s'annonçait très prometteuse, puisqu’il est désormais associé à Kylian Mbappé et Neymar en attaque. Toutefois, la greffe a du mal à prendre puisque le sextuple Ballon d’Or n'est pas aussi efficace qu’espéré. Mais plus le temps passe, plus Lionel Messi s’adapte à sa nouvelle équipe. Cependant, le trio est privé de l'un de ses membres depuis plusieurs semaines suite à la blessure de Neymar en novembre dernier. En l’absence du Brésilien, Lionel Messi en profite pour peaufiner son entente avec Kylian Mbappé. Et il commence à y avoir du mieux dans leur relation sur le terrain aux yeux de Mauricio Pochettino.

« Leur connexion commence à se voir. Ce sont deux très grands footballeurs »