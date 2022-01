Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino annonce la couleur pour le retour de Neymar !

Publié le 30 janvier 2022 à 14h15 par T.M.

Pour le moment, on ne sait toujours pas si Neymar pourra être de la partie face au Real Madrid en Ligue des Champions. La question a donc été posée ce dimanche à Mauricio Pochettino.

Le 28 novembre dernier, face à l’ASSE, Neymar était sévèrement touché à la cheville. Une blessure qui a alors obligé le Brésilien à s’éloigner des terrains pendant de longues semaines. Mais voilà que la star du PSG est sur le chemin du retour. Ce dimanche, lors de son point médical, le club de la capitale a expliqué à propos de Neymar : « Dans les suites de son entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, il a fini un premier cycle de course dans l’axe et réalisera des examens lundi pour valider la suite du programme ».

« Demain on aura plus d’information »