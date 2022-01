Foot - PSG

PSG - Malaise : Le calvaire de Sergio Ramos n’en finit plus !

Publié le 30 janvier 2022 à 19h30 par A.C.

Arrivé cet été après de nombreuses années passées au Real Madrid, Sergio Ramos n’arrive pas vraiment à trouver de la continuité au Paris Saint-Germain.

Déjà la saison dernière, au Real Madrid on s’inquiétait pour l’état physique de Sergio Ramos. Pourtant, lorsque le Paris Saint-Germain a réussi à boucler son arrivée à la fin de son contrat, tout le monde a salué le joli coup de Leonardo. Il faut dire que l’Espagnol est l’un des meilleurs défenseurs des quinze dernières années et son palmarès incroyable parle pour lui. Son leadership semblait être ce qui manquait au PSG... mais encore faut-il qu’il puisse jouer. Car Sergio Ramos n’a joué que cinq rencontres toutes compétitions confondues en six mois passés à Paris, cumulant seulement 283 minutes de jeu. La situation a toutefois commencé à changer en ce début d’année 2022, puisque l’ancien capitaine du Real Madrid a retrouvé du temps de jeu, éclipsant même un Presnel Kimpembé pourtant titulaire indiscutable aux côtés de Marquinhos. Tous les problèmes de Sergio Ramos semblaient enfin être derrière lui et le Paris Saint-Germain voyait l’investissement fait l’été dernier être enfin repayé.

Les galères recommencent pour Sergio Ramos...

Malheureusement, le sort semble s’acharner sur Sergio Ramos. Ces derniers jours, plusieurs médias ont en effet évoqué une nouvelle blessure musculaire pour le défenseur de 35 ans, qui avait disputé l’intégralité de la rencontre de Ligue 1 face au Stade de Reims dimanche dernier (4-0). Le Parisien a évoqué de son côté une sortie prématurée de Sergio Ramos de l’entrainement collectif du Paris Saint-Germain ce jeudi... et le verdict n’a pas tardé à tomber. « Ramos doit observer une période de repos pour une lésion musculaire bas grade du mollet droit survenue jeudi à l’entrainement qui sera réévaluée en milieu de semaine » a annoncé le club parisien, lors de son point médical hebdomadaire. Pas de Sergio Ramos donc pour le huitième de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, qui n'est toutefois pas le rendez-vous le plus important du moment. Avec le mois de février qui s’approche, tous les yeux sont rivés sur un autre huitième de finale, avec celui qui opposera le PSG au Real Madrid le 15 février en Ligue des Champions, avec un retour le 9 mars. L’ancien capitaine des Merengue sera-t-il présent ? Interrogé sur la situation de son joueur, Mauricio Pochettino ne s’est pas vraiment montré optimiste. « On ne sait jamais avec une blessure » a expliqué le coach du PSG, lors de la conférence de presse de ce dimanche. « Il faut suivre l'évolution, on ne connait pas la durée de son indisponibilité ».

.