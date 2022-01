Foot - PSG

PSG - Malaise : L’aveu de Pochettino sur la blessure de Ramos…

Publié le 30 janvier 2022 à 14h45 par Th.B.

Sergio Ramos a contracté une nouvelle blessure lors d’une séance d’entraînement du PSG. Son entraîneur Mauricio Pochettino se dit être dans le flou quant à la durée de l’indisponibilité du défenseur central.

Alors qu’il avait disputé les 20 dernières minutes de PSG - Brest (2-0) et l’intégralité de la réception du Stade de Reims le 23 janvier dernier (4-0), inscrivant au passage son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain depuis son arrivée à la dernière intersaison, Sergio Ramos est une nouvelle fois écarté des terrains. Ce dimanche, le PSG a fait un point médical dans lequel il a été révélé que Ramos avait contracté lors de la séance d’entraînement de jeudi une lésion musculaire bas garde du mollet droit. Un point sera effectué la semaine prochaine.

« On ne connait pas la durée de son indisponibilité »