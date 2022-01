Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos affiche son bonheur à Paris !

Publié le 27 janvier 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Arrivé au PSG l'été dernier après 16 ans passés au Real Madrid, Sergio Ramos découvre un nouveau projet très ambitieux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Espagnol ne regrette pas son choix.

L'été dernier, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Sergio Ramos. En effet, le contrat du défenseur espagnol arrivait à échéance au Real Madrid, et 16 ans après son arrivée dans la capitale espagnole en provenance du Séville FC, Sergio Ramos découvre ainsi la première aventure à l'étranger de sa carrière. Un changement important pour le champion du monde 2010 qui n'a pas connu une première partie de saison facile. Handicapé par des pépins physiques, Sergio Ramos a effectivement très peu joué avec le PSG en 2021. Le staff parisien a pris le maximum de précaution avec son défenseur et cela semble porter ses fruits puisqu'en ce début d'année, le natif de Camas en Andalousie monte en puissance. Entré en jeu contre Brest dans une défense à trois aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe (2-0), Sergio Ramos était titulaire pour la première fois au Parc des Princes contre Reims le week-end dernier. L'occasion pour l'Espagnol d'inscrire son premier but sous la tunique parisienne et ainsi de participer activement à la victoire du PSG (4-0). Par conséquent, l'ancien Madrilène se sent de mieux en mieux à Paris et il ne manque pas de le faire savoir.

